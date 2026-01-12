Gefrorene Gewässer locken zum Eislaufen. Doch gibt die Eisdecke nach, kann das schnell tödlich enden. In Salzwedel bahnt sich nun eine Alternative an.

Es wird davor gewarnt, den Pfefferteich in Salzwedel zu betreten.

Salzwedel - Der Dauerfrost der vergangenen Tage hat die Wasseroberflächen von Teichen, Tümpeln und anderen Gewässern in und um Salzwedel gefrieren lassen. Manche Winterenthusiasten lockt es seitdem zum Eislaufen auf die zugefrorenen Flächen. Doch davor warnt die Stadtverwaltung.