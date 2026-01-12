weather schneeregen
Magdeburg, Deutschland
Eislaufen Lebensgefahr: Stadt Salzwedel warnt vor Betreten zugefrorener Seen

Gefrorene Gewässer locken zum Eislaufen. Doch gibt die Eisdecke nach, kann das schnell tödlich enden. In Salzwedel bahnt sich nun eine Alternative an.

Von Beate Achilles 12.01.2026, 12:15
Es wird davor gewarnt, den Pfefferteich in Salzwedel zu betreten.
Es wird davor gewarnt, den Pfefferteich in Salzwedel zu betreten. Archivfoto: Alexander Rekow

Salzwedel - Der Dauerfrost der vergangenen Tage hat die Wasseroberflächen von Teichen, Tümpeln und anderen Gewässern in und um Salzwedel gefrieren lassen. Manche Winterenthusiasten lockt es seitdem zum Eislaufen auf die zugefrorenen Flächen. Doch davor warnt die Stadtverwaltung.