Schule Lehrermangel: Bildungsminister empfiehlt weniger Frontalunterricht
Im Foyer des Kulturhauses diskutierte Bildungsminister Jan Riedel mit Pädagogen und Eltern. Er mahnte zu einem kreativeren Umgang der Schulen mit dem Lehrermangel.
13.02.2026, 06:00
Salzwedel. - Wegen des anhaltenden Lehrermangels und Problemen mit der Unterrichtsversorgung sei Salzwedel für ihn „eine schwierige Mission“, sagte Landesbildungsminister Jan Riedel (CDU) in seinen einleitenden Worten zu der bildungspolitischen Diskussionsveranstaltung im Kulturhaus am Mittwochabend, zu der das CDU-Wahlkreisbüro des Landtagsabgeordneten Carsten Borchert eingeladen hatte. Der Minister überraschte mit unkonventionellen Lösungsvorschlägen.