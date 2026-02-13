Im Foyer des Kulturhauses diskutierte Bildungsminister Jan Riedel mit Pädagogen und Eltern. Er mahnte zu einem kreativeren Umgang der Schulen mit dem Lehrermangel.

Podium mit Bildungsminister im Kulturhaus (von links) : Carsten Borchert (Landtagsabgeordneter CDU), Julia Hartmann (Leiterin der Lessing-Grundschule Salzwedel), Bildungsminister Jan Riedel (CDU) und Ralf Hoppstock (Schulleiter des Jahn-Gymnasiums Salzwedel).

Salzwedel. - Wegen des anhaltenden Lehrermangels und Problemen mit der Unterrichtsversorgung sei Salzwedel für ihn „eine schwierige Mission“, sagte Landesbildungsminister Jan Riedel (CDU) in seinen einleitenden Worten zu der bildungspolitischen Diskussionsveranstaltung im Kulturhaus am Mittwochabend, zu der das CDU-Wahlkreisbüro des Landtagsabgeordneten Carsten Borchert eingeladen hatte. Der Minister überraschte mit unkonventionellen Lösungsvorschlägen.