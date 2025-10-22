Gerichtsverhandlung in Salzwedel Mann täuscht Notruf einer missbrauchten 14-Jährigen vor
Wegen eines Anrufs bei einer Hilfshotline steht ein 33-Jähriger vor Gericht. Er verteidigt sich gegen den Vorwurf, als missbrauchtes Mädchen angerufen zu haben.
22.10.2025, 07:00
Salzwedel/Dresden. - Ein harmlos wirkender Anruf bei einer Hilfehotline führte zu einem Polizeieinsatz in zwei Bundesländern – und nun zu einer Gerichtsverhandlung in Salzwedel. Auf der Anklagebank sitzt gestern ein 33-jähriger Mann. Neben ihm sein Betreuer. Er sei, so erklärt der Angeklagte, „vom Kopf her nicht in der Lage, seine Angelegenheiten selbst zu regeln“ – deshalb die Begleitung. Seit 15 Jahren lebt er in einer Wohneinrichtung.