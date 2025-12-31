Sowohl im Altmarkcenter als auch bei Kaufland in Salzwedel erweitern neue Unternehmen das Angebot für Shopping in der Hansestadt.

Gegenüber von Kaufland zieht in den ehemaligen Chelsea-Laden ein neuer Anbieter ein.

Salzwedel. - Gegenüber von Kaufland ist das Modegeschäft Chelsea ausgezogen und hat seine Verkaufsfläche inzwischen komplett leergeräumt. Doch anders als an anderen Standorten in Salzwedel ist hier vorläufig kein Leerstand zu befürchten. Denn für die Ladenfläche steht bereits ein Nachfolger in den Startlöchern: