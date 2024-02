In Salzwedel sind die Preise für die beliebte italienische Spezialität um rund 20 Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Das ist etwa doppelt so viel wie im Bundesdurchschnitt.

Salzwedel. - Pizza ist eines der beliebtesten Gerichte, ob frisch aus dem Steinofen oder zu Hause selbst gebacken. Allein der Pro-Kopf-Konsum von Tiefkühl-Pizza betrug dabei in Deutschland 2022 durchschnittlich etwa 4,82 Kilogramm pro Person, ist auf der Plattform Statista zu lesen. Und dabei ist das Lieblingsessen zuletzt deutlich teurer geworden. Um rund zehn Prozent sind die Preise 2023 bundesweit im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Da macht Salzwedel keine Ausnahme. Hier verkaufen die Pizzabäcker und Gastronomen die Pizzen sogar noch teurer. Bis zu 20 Prozent mehr müssen für das – allerdings dann frisch gebackene und zum Teil gelieferte – Essen ausgegeben werden.

Die Gründe lägen in der allgemeinen Teuerungsrate und Inflation begründet, sagen die Gastronomen. So rechnet Artak Karpetyan, Inhaber von PizzBurg, vor, dass sich der Preis von Tomaten, einer Hauptzutat, aktuell verdoppelt habe. Ähnlich verhalte es sich bei Käse oder Zwiebeln.

Weiterhin hätten höhere Energiekosten und die Anhebung der Mehrwertsteuer für alle Gerichte, die im Restaurant verzehrt werden, dazu geführt, dass bei ihm eine Standard-Pizza statt zuvor neun nun elf Euro kostet.

Preise angehoben

Im italienischen Restaurant Da Gaetano ist der Preis für Pizzen letztmalig Anfang 2023 angehoben worden, erklärt Inhaber Talwinder Singh, und zwar im Schnitt um einen Euro je Pizza mit 30 Zentimeter Durchmesser. Zwar habe er auch 2022 schon einmal leicht erhöht, aber im Großen und Ganzen sei das bei Pizzen noch moderat. Zwischen 9 und 12,50 Euro reicht die Spanne, abhängig vom Belag. Auch er verweist, auf die teureren Zutaten, die sich auf die Preisgestaltung auswirkten.

Etwas günstiger ist die Pizza am Salzwedeler Bahnhof zu haben. Dort kostet bei Pizza Italia die kleine Pizza nach der jüngsten Preiserhöhung 6 Euro (zuvor 5) und die große 7 Euro (vorher 6), was einer Erhöhung zwischen 20 und rund 16 Prozent entspricht.

Ebenfalls um fast 20 Prozent hat das Pizza-Haus in der Salzwedeler Innenstadt seine Preise erhöht. „Wir haben die Pizzen um 1,50 Euro teurer gemacht“, sagt Inhaber Garo Mujmalic. So koste die Salami-Pizza bei ihm jetzt 10 Euro statt zuvor 8,50 Euro. Mittags macht er davon allerdings eine Ausnahme. „Die fünf meistverkauften Pizzen, darunter die Sorten Salami, Schinken und Hawaii, geben wir mittags mit einem reduzierten Preisaufschlag für 9 Euro heraus“, so Mujmalic.

Käse treibt Kosten nach oben

Doch welchen Geldbetrag machen die gestiegenen Einkaufspreise der Gastronomen bei einer Pizza tatsächlich aus? Wolfgang Becker, dörflicher Bäcker aus Waddeweitz im Wendland, verrät, dass der Wareneinsatz für eine Mitnehm-Pizza bei etwa 25 bis 30 Prozent vom Endpreis liegt. Vor allem der Käse treibe die Kosten nach oben, von dem etwa 150 Gramm auf seinen Pizzen (32 Zentimeter Durchmesser) landen. Das Kilo geriebenen Käse kaufe er aktuell für 7 Euro ein, allein das mache also schon etwa einen Euro vom Preis aus. Hinzu kämen die diversen anderen gestiegenen Kosten – von der Energie bis zum Personal. „Meine Pizzen kosten seit dem vergangenen Jahr nicht mehr 8,50 Euro, sondern 9,50 Euro“, so Becker. „Höher kann ich mit den Preisen auf dem Dorf nicht gehen.“

Doch nicht nur Salzwedeler und Wendländer müssen für Pizza tiefer in die Tasche greifen. Auch in Österreich und dem beliebten Urlaubsland Kroatien sind die Preise dafür laut Eurostat ähnlich stark gestiegen wie in Deutschland. In Ungarn wurde die italienische Spezialität gar um 13,4 Prozent teurer. In Dänemark hingegen blieben die Preise dafür wohl annähernd konstant, und in den Niederlanden soll der Klassiker der Convenience-Küche sogar leicht günstiger geworden sein.