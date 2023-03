Die Lieblingsmusikerin zum Konzert im eigenen Wohnzimmer? Für Annett Louisan-Fan Toni Winkelmann aus Barnebeck bei Salzwedel, ging dieser Traum in Erfüllung.

Annett Louisan Wohnzimerkonzert bei Toni Winkelmann in Barnebeck

Barnebeck - Es gibt Tage, die so schön sind, als würden Weihnachten, Ostern und der Geburtstag zusammenfallen. Am Dienstagabend war wohl so ein Tag für Toni Winkelmann. Seit Annett Louisan im Jahr 2007 den Song „Das alles wäre nie passiert“ veröffentlichte, zählt er zu ihren Fans. Als dann kürzlich der MDR ein Wohnzimmerkonzert mit der Sängerin verloste, zögerte der Barnebecker Ortschef nicht lange und griff zum Telefon, um sich zu bewerben. Er hatte Glück.