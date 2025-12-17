Zeitzeugengespräch Sohn von Holocaust-Überlebender in Salzwedel: Wohin Hass und Rassismus führen
Peter und Moira Hart, Sohn und Schwiegertochter der Holocaust-Überlebenden Kitty Hart-Moxon, berichteten Jeetzeschülern in Salzwedel von den Gräueln, die die Nationalsozialisten verübten.
Salzwedel - So etwas wie der Holocaust kann überall und zu jeder Zeit geschehen und es kann jeden treffen. Davon ist die heute 99-jährige Holocaust-Überlebende Kitty Hart-Moxon überzeugt, wie ihr Sohn Peter Hart unlängst in Salzwedel berichtete. Als Teenager musste sie Jahre in deutschen Konzentrationslagern überstehen, unter anderem im Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau. Die Todesmärsche kurz vor Kriegsende führten sie für kurze Zeit auch in das KZ-Außenlager Salzwedel, wo sie noch in den letzten Kriegstagen beinahe verhungerte.