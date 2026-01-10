  1. Startseite
Abfahrt geöffnet dank Neuschnee Wintersport im Harz: Skilift und Rodelspaß mitten in Wernigerode am Wochenende

Rodeln, Skifahren und Glühwein: Mitten in Wernigerode wartet dank reichlich Schnee Winterspaß für die ganze Familie. Wann Alpin-Freunde in der Harz-Stadt auf ihre Kosten kommen und was sie beachten müssen.

Von Holger Manigk Aktualisiert: 11.01.2026, 13:12
Witersport-Zeit im Harz: Der Skilift mit der Talstation im Zwölfmorgental in Wernigerode ist am Wochenende in Betrieb. Archivfoto: Jens Müller

Wernigerode. - Während Neuschnee vielen Autofahrern im Harz Probleme bereitet, lässt er die Herzen von Wintersport-Fans in Wernigerode höher schlagen. Ganz in Innenstadt-Nähe kann am Wochenende, 10. und 11. Januar, Ski gefahren werden.