Die Kreisvolkshochschule in Salzwedel stellte am 14. Januar ihr Programm für das 1. Halbjahr 2026 vor. Es umfasst Kurse von Deutsch über Selbstverteidigung bis KI.

Von Deutsch bis KI: Neue Kurse starten an der VHS im Altmarkkreis

Interessentinnen nutzten den Yoga-Schnupperkurs beim Tag der offenen Tür in der Kreisvolkshochschule Salzwedel gern.

Salzwedel. - Das Programm der Kreisvolkshochschule (KVHS) des Altmarkkreises Salzwedel für Januar bis Juli 2026 ist am 15. Dezember erschienen. Bei Kursen in Salzwedel, Gardelegen, Klötze, Arendsee, Beetzendorf, Diesdorf und Kalbe (Milde) kann man sich sportlich, künstlerisch aber durchaus auch beruflich weiterbilden.