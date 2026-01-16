Weiterbildung Von Deutsch bis KI: Neue Kurse starten an der VHS im Altmarkkreis
Die Kreisvolkshochschule in Salzwedel stellte am 14. Januar ihr Programm für das 1. Halbjahr 2026 vor. Es umfasst Kurse von Deutsch über Selbstverteidigung bis KI.
16.01.2026, 11:30
Salzwedel. - Das Programm der Kreisvolkshochschule (KVHS) des Altmarkkreises Salzwedel für Januar bis Juli 2026 ist am 15. Dezember erschienen. Bei Kursen in Salzwedel, Gardelegen, Klötze, Arendsee, Beetzendorf, Diesdorf und Kalbe (Milde) kann man sich sportlich, künstlerisch aber durchaus auch beruflich weiterbilden.