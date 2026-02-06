weather nebel
Magdeburg, Deutschland
Wirtschaft VR Plus in der Krise: Bank entlässt Führungsspitze

Bei der jüngsten Vollversammlung verweigerten die Genossenschaftsmitglieder dem Vorstand die Entlastung. Die langjährige Vorsitzende Grit Worsch musste gehen. Müssen Landwirte sich nun Sorgen machen?

Von Beate Achilles und Karina Hoppe 06.02.2026, 06:00
VR Plus Bankfiliale Salzwedel
VR Plus Bankfiliale Salzwedel Beate Achilles

Altmark. - Auflagen von der Bafin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht), Standortschließungen, eine Hafenbelegschaft in Wittingen, die fast komplett das Unternehmen verließ, und nun ein Vorstandsduo, das nach harscher Kritik von Bord geht: Die langjährige Vorsitzende Grit Worsch und Vorstandsmitglied Berthold Hilmer haben die Genossenschaft unlängst verlassen. Was ist da los bei der VR Plus Altmark-Wendland, die mit ihrem Kreditinstitut und ihrem Warengeschäft seit vielen Jahren ein enger Partner der Landwirte und mit rund 900 Mitarbeitern ein wichtiger Arbeitgeber in der Region ist?