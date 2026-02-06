Bei der jüngsten Vollversammlung verweigerten die Genossenschaftsmitglieder dem Vorstand die Entlastung. Die langjährige Vorsitzende Grit Worsch musste gehen. Müssen Landwirte sich nun Sorgen machen?

Altmark. - Auflagen von der Bafin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht), Standortschließungen, eine Hafenbelegschaft in Wittingen, die fast komplett das Unternehmen verließ, und nun ein Vorstandsduo, das nach harscher Kritik von Bord geht: Die langjährige Vorsitzende Grit Worsch und Vorstandsmitglied Berthold Hilmer haben die Genossenschaft unlängst verlassen. Was ist da los bei der VR Plus Altmark-Wendland, die mit ihrem Kreditinstitut und ihrem Warengeschäft seit vielen Jahren ein enger Partner der Landwirte und mit rund 900 Mitarbeitern ein wichtiger Arbeitgeber in der Region ist?