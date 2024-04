Am 9. Juni können die Wähler über einen neuen Stadtrat in Salzwedel entscheiden.

Salzwedel/me. - In sieben Wochen können die Wahlberechtigten der Hansestadt darüber entscheiden, wer in den kommenden fünf Jahren die Kommunalpolitik in der Einheitsgemeinde bestimmt. Die Parteien und Wählergruppierungen haben sich darauf vorbereitet und in den zurückliegenden Wochen ihre Kandidaten aufgestellt. Der Wahlausschuss hat diese am 9. April zugelassen. Nun haben die Bürger am Sonntag, 9. Juni, die Wahl.

Wenn Sie, liebe Leser, von den jeweiligen Spitzenkandidaten wissen wollen, wofür sie stehen, welche konkret umsetzbare Ziele oder auch Visionen sie für Salzwedel haben, was sie anders machen wollen als der bisherige Stadtrat oder ganz andere Fragen haben, die Ihnen am Herzen liegen, schreiben Sie uns. Das geht ganz klassisch über die Adresse Salzwedeler Volksstimme, Neuperverstraße 32, 29410 Salzwedel, per Mail an redaktion.salzwedel@volksstimme.de und über Facebook auf Volksstimme Altmark. Einsendeschluss ist am Sonnabend, 27. April.

Sie können die Fragen an alle oder einzelne Kandidaten richten. Wir reichen jeweils drei Fragen zu den am häufigsten angesprochenen Themengebieten weiter. Die Antworten lesen Sie in Ihrer Volksstimme, im E-Paper, online und auf weiteren Kanälen.

Die Spitzenkandidaten sind: Thomas Böder (CDU), Roland Karsch (AfD), Ute Brunsch (Die Linke), Robert Drews (SPD), Sascha Gille (FPD), Martin Schulz (Grüne), Sabine Danicke (Hanseatischer Bürgerbund), Arne Beckmann (Salzwedel-Land) und Cathleen Hoffmann (Bündnis Lebenswertes Land).