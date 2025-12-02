Aldi öffnet seine neuesten Discounter in Calbe. Mit dem Neubau rüstet sich der Handelskonzern für die Zukunft und setzt aktuelle Technologien ein, um Energiekosten zu sparen.

Tina Apitzsch (l.) und Cindy Schulze räumen hier die Regale im neuen Aldi in Calbe ein. Sie werden künftig hier wieder im Discounter arbeiten und freuen sich auf die Eröffnung.

Calbe. - Am 3. Dezember, öffnet der neu gebaute Aldi Markt in Calbe. Damit ist einer der großen Discounter in der Stadt wieder auf dem Markt. Im Frühjahr hatte das Unternehmen den bisherigen Markt geschlossen und abgerissen. Darauf folgte ein Neubau auf dem Areal. Allerdings steht der neue Markt viel dichter an der Straße und ist somit viel leichter zu sehen.