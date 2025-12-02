weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Neuer Aldi in Calbe: Discounter will mit Lebensmitteln und Ladesäulen punkten

Wirtschaft Neuer Aldi in Calbe: Moderner, größer – und komplett ohne Fossilenergie

Aldi öffnet seine neuesten Discounter in Calbe. Mit dem Neubau rüstet sich der Handelskonzern für die Zukunft und setzt aktuelle Technologien ein, um Energiekosten zu sparen.

Von Thomas Höfs Aktualisiert: 02.12.2025, 09:55
Tina Apitzsch (l.) und Cindy Schulze räumen hier die Regale im neuen Aldi in Calbe ein. Sie werden künftig hier wieder im Discounter arbeiten und freuen sich auf die Eröffnung.
Tina Apitzsch (l.) und Cindy Schulze räumen hier die Regale im neuen Aldi in Calbe ein. Sie werden künftig hier wieder im Discounter arbeiten und freuen sich auf die Eröffnung. Foto: Thomas Höfs

Calbe. - Am 3. Dezember, öffnet der neu gebaute Aldi Markt in Calbe. Damit ist einer der großen Discounter in der Stadt wieder auf dem Markt. Im Frühjahr hatte das Unternehmen den bisherigen Markt geschlossen und abgerissen. Darauf folgte ein Neubau auf dem Areal. Allerdings steht der neue Markt viel dichter an der Straße und ist somit viel leichter zu sehen.