Die Firma Lorica überreicht der Grundschule „Friedrich Loose“ nicht nur einen Spendenscheck, sondern gleich mehrere Geschenke für den Werkenkurs.

Lorica-Geschäftsführer Bernd Panzer überreicht der Grundschule Großmühlingen einen Spendencheck in Höhe von 1.000 Euro und einen Satz Experimentierkästen zum Thema Erneuerbare Energien für den Werkunterricht.

Großmühlingen. - Mit einer einfachen Fahrradpumpe wird ordentlich Druck in einer PET-Flasche aufgebaut, dann beginnt der Countdown. Ein kräftiger Zug an der Startvorrichtung – und die Rakete schießt mehrere Meter hoch in die Luft. Es ist eines der neusten Experimente im Werkenkurs der Grundschule „Friedrich Loose“ in Großmühlingen.