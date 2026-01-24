1.000 Euro für Bildung Bahn frei für Physikexperimente in Großmühlinger Grundschule
Die Firma Lorica überreicht der Grundschule „Friedrich Loose“ nicht nur einen Spendenscheck, sondern gleich mehrere Geschenke für den Werkenkurs.
24.01.2026, 14:00
Großmühlingen. - Mit einer einfachen Fahrradpumpe wird ordentlich Druck in einer PET-Flasche aufgebaut, dann beginnt der Countdown. Ein kräftiger Zug an der Startvorrichtung – und die Rakete schießt mehrere Meter hoch in die Luft. Es ist eines der neusten Experimente im Werkenkurs der Grundschule „Friedrich Loose“ in Großmühlingen.