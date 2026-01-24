weather starkbewoelkt
Magdeburg, Deutschland
  4. 1.000 Euro für Bildung: Bahn frei für Physikexperimente in Großmühlinger Grundschule

Die Firma Lorica überreicht der Grundschule „Friedrich Loose“ nicht nur einen Spendenscheck, sondern gleich mehrere Geschenke für den Werkenkurs.

Von Bianca Heimert 24.01.2026, 14:00
Lorica-Geschäftsführer Bernd Panzer überreicht der Grundschule Großmühlingen einen Spendencheck in Höhe von 1.000 Euro und einen Satz Experimentierkästen zum Thema Erneuerbare Energien für den Werkunterricht.
Großmühlingen. - Mit einer einfachen Fahrradpumpe wird ordentlich Druck in einer PET-Flasche aufgebaut, dann beginnt der Countdown. Ein kräftiger Zug an der Startvorrichtung – und die Rakete schießt mehrere Meter hoch in die Luft. Es ist eines der neusten Experimente im Werkenkurs der Grundschule „Friedrich Loose“ in Großmühlingen.