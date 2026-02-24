weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Heimatgeschichte: Barbys Amtsgericht: Haus voller Geschichte mit ungewisser Zukunft

2009 jährte sich die Einweihung des Amtsgerichtes, des heutigen Hauses der Begegnung, zum hundertsten Mal. Heute hat Barbys erwaltung andere Sorgen: Das Haus muss genutzt werden.

Von Thomas Linßner 24.02.2026, 10:00
Diese kolorierte Ansichtskarte zeigt das Barbyer Amtsgericht kurz nach seiner Fertigstellung 1909. Das Gebäude hat eine facettenreiche Geschichte hinter sich. Aktuell wird in Barby überlegt, wie man es nutzen sollte.
Diese kolorierte Ansichtskarte zeigt das Barbyer Amtsgericht kurz nach seiner Fertigstellung 1909. Das Gebäude hat eine facettenreiche Geschichte hinter sich. Aktuell wird in Barby überlegt, wie man es nutzen sollte. Repro: R. Gaßler

Barby. - Als sich 2009 die Einweihung des Amtsgerichtes in der Goethestraße zum hundertsten Mal jährte, ging dieses Jubiläum an den Nutzern des Hauses komplett vorbei. Die Stadtverwaltung arbeitete in dem stattlichen Haus seit 1993, war aber so ins „Verwalten“ vertieft, dass es keinerlei Gedenkveranstaltung gab.