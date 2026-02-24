Heimatgeschichte Barbys Amtsgericht: Haus voller Geschichte mit ungewisser Zukunft
2009 jährte sich die Einweihung des Amtsgerichtes, des heutigen Hauses der Begegnung, zum hundertsten Mal. Heute hat Barbys erwaltung andere Sorgen: Das Haus muss genutzt werden.
Barby. - Als sich 2009 die Einweihung des Amtsgerichtes in der Goethestraße zum hundertsten Mal jährte, ging dieses Jubiläum an den Nutzern des Hauses komplett vorbei. Die Stadtverwaltung arbeitete in dem stattlichen Haus seit 1993, war aber so ins „Verwalten“ vertieft, dass es keinerlei Gedenkveranstaltung gab.