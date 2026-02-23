DDR-Produkte sind Klassiker, die bei vielen Familien nicht wegzudenken sind. So wie in Burg. Bei Familie Köppe ist nahezu die gesamte Küchenausstattung noch vorhanden. So wie ein Alleskönner von Foron.

Für 50 Konsummarken und 10 DDR-Mark: Schnellkochtopf von 1977 ist immer noch im Einsatz

Christa Köppe mit dem Alleskönner von Foron, der seit 1977 im Bestand der Familie ist und in Burg immer noch seinen Dienst leistet.

Burg - Unkaputtbar. Über drei Jahrzehnte nach der Wiedervereinigung leisten DDR-Produkte ihren treuen Dienst. Sei es der Wecker KZW 1500 oder das Rührgerät RG 28s. Bei einer Familie aus Burg ist die technische Küchenausstattung noch nahezu komplett.