Eil
Sport verbindet Kulturen – Gastfamilien gesucht Deutsch‑japanischer Jugendsportaustausch: Haldensleben wird Gastgeber für junge Athleten
Die Landessportjugend und der Kreissportbund Börde organisieren einen Sportaustausch. Acht Jugendliche aus Japan erleben Magdeburg, Berlin und Haldensleben. Für den sportlichen Austausch werden Familien benötigt, die ihre Türen für die Gäste öffnen.
24.02.2026, 15:00
Haldensleben - Erst München, dann Leipzig und zum Schluss Frankfurt am Main – und mittendrin Haldensleben. Eine 80-köpfige Delegation aus Japan besucht Deutschland. Acht Jugendliche und zwei Erwachsene besuchen auf ihrer zweieinhalbwöchigen Reise durch Deutschland auch die Kreisstadt Haldensleben.