Die Landessportjugend und der Kreissportbund Börde organisieren einen Sportaustausch. Acht Jugendliche aus Japan erleben Magdeburg, Berlin und Haldensleben. Für den sportlichen Austausch werden Familien benötigt, die ihre Türen für die Gäste öffnen.

Gastfamilien gesucht: Der Kreissportbund (KSB) Börde benötigt für einen Sportaustausch noch Unterkünfte für japanische jugendliche. Bei Ann-Kathrin Husar (r.) und Florian Bortfeldt aus der KSB-Geschäftsstelle in Haldensleben kann sich gemeldet werden.

Haldensleben - Erst München, dann Leipzig und zum Schluss Frankfurt am Main – und mittendrin Haldensleben. Eine 80-köpfige Delegation aus Japan besucht Deutschland. Acht Jugendliche und zwei Erwachsene besuchen auf ihrer zweieinhalbwöchigen Reise durch Deutschland auch die Kreisstadt Haldensleben.