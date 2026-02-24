weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Sport verbindet Kulturen – Gastfamilien gesucht: Deutsch‑japanischer Jugendsportaustausch: Haldensleben wird Gastgeber für junge Athleten

Die Landessportjugend und der Kreissportbund Börde organisieren einen Sportaustausch. Acht Jugendliche aus Japan erleben Magdeburg, Berlin und Haldensleben. Für den sportlichen Austausch werden Familien benötigt, die ihre Türen für die Gäste öffnen.

Von Saskia Lohöfer 24.02.2026, 15:00
Gastfamilien gesucht: Der Kreissportbund (KSB) Börde benötigt für einen Sportaustausch noch Unterkünfte für japanische jugendliche. Bei Ann-Kathrin Husar (r.) und Florian Bortfeldt aus der KSB-Geschäftsstelle in Haldensleben kann sich gemeldet werden.
Gastfamilien gesucht: Der Kreissportbund (KSB) Börde benötigt für einen Sportaustausch noch Unterkünfte für japanische jugendliche. Bei Ann-Kathrin Husar (r.) und Florian Bortfeldt aus der KSB-Geschäftsstelle in Haldensleben kann sich gemeldet werden. Foto: Saskia Lohöfer

Haldensleben - Erst München, dann Leipzig und zum Schluss Frankfurt am Main – und mittendrin Haldensleben. Eine 80-köpfige Delegation aus Japan besucht Deutschland. Acht Jugendliche und zwei Erwachsene besuchen auf ihrer zweieinhalbwöchigen Reise durch Deutschland auch die Kreisstadt Haldensleben.