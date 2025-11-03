Die Grundschule Welsleben lädt zur 27. Kinderbekleidungsbörse ein. Premiere hat der neue Lebkuchenhaus Wettbewerb, der Ende November veranstaltet wird.

Seit Jahren ein Treffpunkt zum stöbern: die Kleiderbörse in der Grundschule Welsleben.

Welsleben. - In der Turnhalle der Grundschule Welsleben wird am Sonntag, 16. November, wieder geschaut, gestöbert und gefeilscht: Die 27. Kinderbekleidungsbörse steht an. Von 14 bis 17 Uhr dreht sich alles um Kleidung, Spielzeug und Zubehör rund ums Kind.