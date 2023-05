Die deutsche Meisterschaft im Baumklettern fand im Solepark in Bad Salzelmen statt. Dabei bewiesen die Teilnehmer in fünf verschiedenen Disziplinen, wie geschickt sie im beruflichen Alltag sind. Denn genau diese Tätigkeiten müssen sie beherrschen.

Schönebeck - „Ich bin seit 20 Jahren dabei und es hat noch nie der Schnellste gewonnen“, ist sich Frank Rinn sicher. Der ehrenamtliche Geschäftsführer der International Society of Arboriculture (Isa) in Deutschland war bei der 28. Auflage der Deutschen Meisterschaften erneut mit der Planung und Durchführung beschäftigt. In diesem Jahr fanden die Wettkämpfe im Kurpark in Bad Salzelmen statt. 67 Männer und Frauen aus zehn Ländern gingen an den Start im Baumpflegen.