Die Stadt Calbe löst ihr Versprechen ein, die beste Mannschaft beim Stadtradeln großzügig zu belohnen. Was haben Schüler und Lehrer der Herderschule bekommen?

Schule in Calbe bekommt ihren Siegerbaum

Calbe. - Die Herderschule hat fast ein Jahr nach dem vergangenen Stadtradeln jetzt ihre verdiente Belohnung für den ersten Platz erhalten. Im vergangenen Mai hatte die Saalestadt ihre Bürger zum zweiten Mal aufgerufen, drei Wochen öfter das Fahrrad zu nehmen, um kleine Wege in der Stadt zu erledigen. Erstmals beteiligte sich mit der Herderschule eine Bildungseinrichtung in der Kommune an der Aktion. Schüler und Lehrer radelten gemeinsam drei Wochen lang und schrieben dabei jeden gefahrenen Kilometer auf. Mit der ersten Teilnahme sicherte sich die Herderschule den Sieg.