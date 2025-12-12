Eickendorf begrüßt die Weihnachtssaison mit zwölf besonderen Stationen und zieht dabei 1.000 Besucher an. Der Weihnachtsmann ist der Star bei den Kindern.

Der Weihnachtsmann und sein Engel stehen für Fotos bereit. Besonders bei den Kindern sind die beiden sehr beliebt.

Eickendorf. - Dorfleben ist lebendig. Das bewies der Adventsrundgang kürzlich in Eickendorf mit offenen Hoftoren, warmen Feuern und einem Weihnachtsmann, der schon aus der Ferne für Aufruhr sorgte. Zwischen Feuerwehr, Höfen und kleinen Ständen entwickelte sich schnell dieser vertraute Mix aus Glühweinduft, Kinderlachen und kurzen Gesprächen am Wegesrand. Kinder rannten mit ihren Stempelkarten voraus, Eltern folgten mit heißen Bechern in den Händen.