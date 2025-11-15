weather regen
Magdeburg, Deutschland
  4. Work Life Balance: Eickendorfer Powerfrau hält die Truppe zusammen

Martina Ede spricht im Interview über Verantwortung, Feuerwehreinsätze, Katastrophenschutz und die Frage, wie man all das neben Beruf und Familie schafft.

Von Julien Kadenbach 15.11.2025, 06:00
Martina Ede an ihrem Arbeitsplatz im Landkreis Jerichower Land.
Martina Ede an ihrem Arbeitsplatz im Landkreis Jerichower Land. Johannes Heinrich

Eickendorf. - Martina Ede kennt man in Eickendorf und darüber hinaus. Beruflich leitet sie im Landkreis Jerichower Land das Amt für Brand-, Katastrophenschutz und Rettungswesen. Ehrenamtlich steht sie in der Feuerwehr im Einsatz, führt den DRK-Ortsverein Schönebeck an und ist seit Kurzem wieder Teil des Ortschaftsrats in Eickendorf.