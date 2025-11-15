Martina Ede spricht im Interview über Verantwortung, Feuerwehreinsätze, Katastrophenschutz und die Frage, wie man all das neben Beruf und Familie schafft.

Eickendorf. - Martina Ede kennt man in Eickendorf und darüber hinaus. Beruflich leitet sie im Landkreis Jerichower Land das Amt für Brand-, Katastrophenschutz und Rettungswesen. Ehrenamtlich steht sie in der Feuerwehr im Einsatz, führt den DRK-Ortsverein Schönebeck an und ist seit Kurzem wieder Teil des Ortschaftsrats in Eickendorf.