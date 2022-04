Impfangebot: Viele Booster-, wenige Erstimpfungen

Corona-Impfung: Ein Bürger lässt sich am Freitag in Eggersdorf impfen.

Biere/Eggersdorf - In einer mehrstündigen Schulung in Biere (Salzlandkreis) durch einen Dozenten des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) Schönebeck erlernten vier Verwaltungsmitarbeiter der Gemeinde Bördeland das Durchführen von Corona-Schnelltests. Außerdem gab es in Eggersdorf das sechste Impfangebot.