Die evangelische Kirchengemeinde lässt die als „Judensau“ bekannte Schmähplastik an der Stephanikirche in Calbe weiter nicht im Detail sichtbar. Doch wie soll weiter damit umgegangen werden?

Calbe. - Es bleibt weiter unklar, wie die evangelische Kirchengemeinde in der Saalestadt Calbe mit der „Judensau“ an der Stephanikirche umgeht. Aktuell ist die Plastik am Dach des Gotteshauses nach wie vor mit einem Netz verhüllt. Die Verhüllung stellt einen Kompromiss mit der Denkmalbehörde dar. Denn grundsätzlich sollten alle 14 Figuren an der Kirche wieder sichtbar sein. Vor allem, nachdem die aufwendig restauriert worden waren.