Rosenmontagsumzug Narrenhochburg Ranies wird am Sonntag zu Klein-Köln
Pünktlich um 14 Uhr beginnt am Sonntag der 72. Rosenmontagsumzug in Ranies. 25 Schaubilder sind geplant. Was man jetzt noch wissen sollte.
14.02.2026, 06:05
Ranies. - Am Sonntag heißt es wieder: „Ranies – Helau!“ Um 14 Uhr beginnt in der Karnevalshochburg östlich der Elbe der 72. Rosenmontagsumzug. „Bis dahin werden die letzten Bautrupps geschraubt und geleimt haben. Vermutlich noch bis zu letzten Minute vor dem Start“, freut sich Sabine Höpfner vom Kultur- und Sportverein (KSV) Ranies. Was jetzt noch wichtig ist.