weather schneegriesel
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Schönebeck
    4. >

  4. Rosenmontagsumzug: Narrenhochburg Ranies wird am Sonntag zu Klein-Köln

Rosenmontagsumzug Narrenhochburg Ranies wird am Sonntag zu Klein-Köln

Pünktlich um 14 Uhr beginnt am Sonntag der 72. Rosenmontagsumzug in Ranies. 25 Schaubilder sind geplant. Was man jetzt noch wissen sollte.

Von Olaf Koch 14.02.2026, 06:05
Das Foto ist aus dem Jahr 1987.
Das Foto ist aus dem Jahr 1987. Foto: Urban / Archiv KSV

Ranies. - Am Sonntag heißt es wieder: „Ranies – Helau!“ Um 14 Uhr beginnt in der Karnevalshochburg östlich der Elbe der 72. Rosenmontagsumzug. „Bis dahin werden die letzten Bautrupps geschraubt und geleimt haben. Vermutlich noch bis zu letzten Minute vor dem Start“, freut sich Sabine Höpfner vom Kultur- und Sportverein (KSV) Ranies. Was jetzt noch wichtig ist.