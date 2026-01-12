Das Wohnhaus einer Familie in Schönebeck gerät in der Silvesternacht in Brand. Verletzt wurde niemand, doch der Schaden ist beachtlich. Unklar ist, ob und wann die Familie zurück kann.

Rakete setzt Haus in Brand: Wie geht es für Schönebecker Familie weiter?

Eine Silvesterrakete hat mutmaßlich das Fenster eines Wohnhauses in Schönebeck durchschlagen und das dahinter befindeliche Kinderzimmer in Brand gesetzt. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der fahrlässiger Brandstiftung.

Schönbeck. - Das neue Jahr 2026 ist erst ein paar Minuten alt. Während in etlichen Haushalten noch gefeiert und angestoßen wird, beginnt der 1. Januar für Familie Pomares aus Schönebeck mit einer Katastrophe. Kurz nach Mitternacht durchschlägt offenbar eine Silvesterrakete ein Fenster im oberen Stockwerk ihres Wohnhauses in Frohse und setzt das Zimmer ihres 13-jährigen Sohnes Oskar in Brand. „Meine Tochter und mein Neffe haben die Katze oben Miauen gehört. Als sie die Tür aufmachten, kam ihnen eine dicke, schwarze Rauchwolke entgegen“, berichtet Vivian Pomares von der Silvesternacht.