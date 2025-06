Einkaufen in Schönebeck Situation um Parkplätze vor Rewe Markt in Schönebeck geklärt

Umfangreiche Arbeiten an dem Rewe Markt in der Schillerstraße in Schönebeck vergrößern die Einkaufsmöglichkeiten in dem Markt. Was die Parkplätze vor dem Markt angeht, sagen Vermieter und Marktleitung. Wie es nach den Bauarbeiten aussehen wird.