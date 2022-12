Blaulicht Salzlandkreis: Der Bau einer gemeinsamen integrierten Leitstelle in Magdeburg wird noch mehrere Jahre dauern

Sie ist der Dreh- und Angelpunkt im Rettungsdienst, muss rund um die Uhr erreichbar sein. Aber auch handlungsfähig. Doch in der Integrierten Rettungsleitstelle des Salzlandkreises in Staßfurt gibt es Probleme mit veralteter Technik. Bis zu einer gemeinsamen Leitstelle in Magdeburg ist es allerdings noch weit.