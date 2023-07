Insgesamt 40 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Schönebeck, Bad Salzelmen und Felgeleben rücken am Donnerstagnachmittag zu einem Brand in der Magdeburger Straße aus.

Schönebeck: 40 Feuerwehrleute rücken zu Brand in Magdeburger Straße aus

Von der Garbsener Straße aus sah man die dichten Rauchwolken aus einem Innenhof an der Magdeburger Straße in Schönebeck aufsteigen. 40 Feuerwehrleute rückten zu dem Brand aus.

Schönebeck - Zu einem Feuerwehreinsatz ist es am Donnerstagnachmittag in Schönebeck gekommen. Das Einsatzstichwort für die Kameraden der freiwilligen Feuerwehren: Wohnungsbrand in der Magdeburger Straße. Insgesamt rückten etwa 40 Feuerwehrleute der Wehren aus Bad Salzelmen, Schönebeck und Felgeleben mit acht Fahrzeugen aus. Ebenso waren Rettungsdienst und Polizei vor Ort.