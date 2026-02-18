Die Fahrschulreform soll den Führerschein billiger machen und die Zahl der Fahrschüler erhöhen. Die Überzeugung ob der Wirksamkeit dieser Idee ist nicht vorhanden.

Fahrlehrer Marco Stallman machte sich dem Volksstimme-Redakteur Stefan Demps auf den Weg durch die Elbestadt. Eine Erkenntnis damals, dass sich im Laufe der Zeit kleine Fehler eingeschlichen haben.

Schönebeck. - „Das ist völliger Schwachsinn“, ist Marco Stallmann überzeugt. Der Fahrlehrer aus Gommern, der beinah täglich durch Schönebeck fährt, ist wenig angetan von der Idee des Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU). Dessen Plan ist es, die Führerscheine dauerhaft günstiger zu machen.