Seit Anfang April schreiben die Abiturienten ihre Abschlussprüfungen. Der Weg dorthin ist schwierig und gepflastert mit Tücken, auch für die Schüler. Was die Prüfungen besonders macht.

Schönebeck: Prüfungsstress haben nicht nur die Schüler in den Schulen Sachsen-Anhalts

Seit dem 2. April laufen in Deutschland die Abiturprüfungen. Für einzelne Fächer gibt es einen gemeinsamen Aufgabenpool.

Schönebeck. - Seit dem 2. April schreiben deutschlandweit die Schüler ihr Abitur. Die letzte Prüfung wird dann am 14. Mai in Französisch sein. Die Schüler hoffen, die fehlenden bis zu 300 Punkte für ihre Abiturnote auf diesem Wege zu erhalten. Das sind ein Drittel der Endnote, da die übrigen 600 Punkte in den Kursjahren zuvor geholt werden konnten.