Das Gesundheitsbad in Bad Salzelmen kann auf eine kurze bewegte Geschichte zurückblicken. Was bei einem Blick in diese Geschichte des Heilbads alles zutage kommt.

So sah der Solequell damals in der Bauphase aus.

Schönebeck. - Der Solequell im Kurpark in Schönebeck dürfte zu den bekanntesten Anziehungspunkten der Elbestadt zählen. Ein Anlaufpunkt über den nicht viele Städte in Deutschland verfügen. Und in ein paar Tagen, genauer gesagt am 1. Juni, wird das Heilbad in Bad Salzelmen 25 Jahre alt.