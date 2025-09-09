weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  4. Wirtschaft in Schönebeck: Schönebecker Unikate für Feuerwehr und Polizei im bundesweiten Rettungseinsatz

Rettungstechnik Doll ist für Polizei und Feuerwehrfahrzeuge ein unverzichtbarer Partner. Das Schönebecker Unternehmen baut ein, was immer benötigt und/oder erbeten wird. Die Fahrzeuge aus Schönebecker Fertigung sind in ganz Deutschland unterwegs.

Von Stefan Demps 09.09.2025, 14:06
Patrick Franz n der Fertigungshalle von Rettungstechnik Doll.
Patrick Franz n der Fertigungshalle von Rettungstechnik Doll. Fotos: Stefan Demps

Schönebeck. - Der Parkplatz bei der Rettungstechnik Doll GmbH im Grundweg ist rot. Mitunter mischt sich noch etwas blau und silber in die Farbpalette. Das liegt an den Fahrzeugen einiger Feuerwehren und der Polizei.