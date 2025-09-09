Rettungstechnik Doll ist für Polizei und Feuerwehrfahrzeuge ein unverzichtbarer Partner. Das Schönebecker Unternehmen baut ein, was immer benötigt und/oder erbeten wird. Die Fahrzeuge aus Schönebecker Fertigung sind in ganz Deutschland unterwegs.

Schönebeck. - Der Parkplatz bei der Rettungstechnik Doll GmbH im Grundweg ist rot. Mitunter mischt sich noch etwas blau und silber in die Farbpalette. Das liegt an den Fahrzeugen einiger Feuerwehren und der Polizei.