Politische Veränderungen in Schönebecks Partnerstadt Söke. Erklärung von Bürgermeister Mustafa Iberya Arıkan zum Wechsel in die AKP von Erdogan.

Schönebecks Partnerstadt: Hat sich Sökes Bürgermeister für die Stadt geopfert?

Die Region Aydin hat rund 1,2 Millionen Einwohner und ist der Provinzhauptstadt. Zum Verwaltungszentrum gehören unter anderem die Städte Kuşadası (im Bild) und die Partnerstadt Söke.

Schönebeck/Söke. - Nach dem überraschenden Wechsel der Partei hat sich Sökes Bürgermeister Mustafa Iberya Arıkan zu Wort gemeldet. Das Stadtoberhaupt von Schönebecks Partnerstadt in der Türkei war noch am Donnerstag in Ankara, um sich persönlich von Präsident Recep Tayyip Erdogan in den AKP aufnehmen zu lassen. Zuvor war Arıkan Mitglied der CHP.