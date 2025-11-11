Die Grundschule „Friedrich Loose“ stärkt gemeinsam mit der „Move in School“ das Selbstbewusstsein seiner Grundschüler und zeigt auf, wie wichtig Gemeinschaft ist.

Großmühlingen. - Langsam füllt sich die Aula der Grundschule „Friedrich Loose“ mit Eltern und Großeltern. Fast jeder Platz ist besetzt, viele Gäste stehen an den Seiten. Dann betreten vier Gruppen den Saal. Sie sind in gelben, blauen, roten und grünen T-Shirts gekleidet. Jede Gruppe steht für eine Klassenstufe. Heute soll der Höhepunkt der Schultanzwoche stattfinden. Heute ist der große Auftritt.