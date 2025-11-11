weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Schönebeck
    4. >

  4. Schulprojekt: Schultanzwoche in Großmühlingen fördert Stärken und Gemeinschaft

Schulprojekt Schultanzwoche in Großmühlingen fördert Stärken und Gemeinschaft

Die Grundschule „Friedrich Loose“ stärkt gemeinsam mit der „Move in School“ das Selbstbewusstsein seiner Grundschüler und zeigt auf, wie wichtig Gemeinschaft ist.

Von Bianca Heimert 11.11.2025, 06:00
Auch gewagte Übungen fließen in die Choreografie ein.
Auch gewagte Übungen fließen in die Choreografie ein. Bianca Heimert

Großmühlingen. - Langsam füllt sich die Aula der Grundschule „Friedrich Loose“ mit Eltern und Großeltern. Fast jeder Platz ist besetzt, viele Gäste stehen an den Seiten. Dann betreten vier Gruppen den Saal. Sie sind in gelben, blauen, roten und grünen T-Shirts gekleidet. Jede Gruppe steht für eine Klassenstufe. Heute soll der Höhepunkt der Schultanzwoche stattfinden. Heute ist der große Auftritt.