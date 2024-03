„SLK live“ heißt der neue Newsblog: Ein Nachrichtenticker, der alle Neuigkeiten aus dem ganzen Salzlandkreis zusammenführt. Egal, ob in Aschersleben, Bernburg, Staßfurt und Schönebeck: Wenn heute etwas passiert, lesen Sie es sofort auf dieser Seite.

Immer auf dem neuesten Stand

Wer den Blog auf dem Handy oder Tablet aufruft und geöffnet lässt, hat mit einer Aktualisierung der Seite immer die frischesten Nachrichten aus dem ganzen Salzlandkreis auf dem Bildschirm. Was genau sich hinter dem Blog verbirgt, erfahren Sie hier.

Was war eigentlich gestern los? Hier finden Sie den Newsblog von Montag, 4. März 2024.

Hier finden Sie im Ticker die wichtigsten Nachrichten von heute, Dienstag, 5. März 2024:

Das ist neu am Dienstag

6.53 Uhr: Bernburg hat es schon. Vielleicht auch bald Aschersleben? Geht es nach der Fraktion Die Linke, dann ja. Gemeint ist ein Bürgerbudget. Linke-Stadträtin Elke Reinke schlägt das in der jüngsten Stadtratssitzung vor. „Einen entsprechenden Antrag werden wir noch einreichen“, kündigt sie an.

Das Bernburger Modell sei jedenfalls beispielhaft, findet sie. Dort dürfen Bürger direkt mitentscheiden, für welche Zwecke Geld ausgegeben wird. Möglich macht das ein innerhalb des Haushalts eingerichtetes Bürgerbudget, das jährlich 40.000 Euro umfasst. Bislang war es allein dem Stadtrat vorbehalten, die Geldflüsse zu steuern – so wie in Aschersleben auch.

Oberbürgermeister Steffen Amme merkte aber an, dass man sich in der Haushaltskonsolidierung befinde und es somit eine Herausforderung wäre, so ein Budget vorzuhalten. Bundesweit bieten mehrere Kommunen Bürgerbudgets an, beispielsweise Merseburg, Frankfurt/Oder oder Wuppertal.

Wegen Widerstands und Beleidigung vor Gericht

6.15 Uhr: Aus der Haft wird ein 46-jähriger Mann vorgeführt, damit er sich einer nächsten Verhandlung als Angeklagter im Schönebecker Amtsgericht stellen kann. Die Staatsanwaltschaft klagt ihn wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung an. Er soll sich im Dezember 2022 in Calbe äußerst aggressiv gegenüber der Polizei verhalten haben.

Doch vor Gericht muss der Mann trotzdem – und er räumt seine Taten sogar ein. Das Urteil fällt entsprechend aus.

Preisvorteil für junge Menschen?

6.07 Uhr: Renate Burckhardt geht mit ihrem Mann Gert gern zu Lidl zum Einkaufen. Die 79-jährige Bernburgerin lobt die Frische der Obst- und Gemüseabteilung. „Außerdem ist es bis zum Platz der Jugend nicht so weit“, sagt die in der Talstadt lebende Rentnerin.

In den vergangenen Wochen ärgerte sie sich aber immer häufiger über die Preispolitik der Lebensmittelhandelskette, die zunehmend Produkte für jene Kunden erheblich günstiger anbietet, die die Lidl-Plus-App nutzen. „Die Preisunterschiede sind schon heftig“, hat Renate Burckhardt festgestellt. Ob jüngere Leute bevorteilt werden, können Sie hier lesen.

Stadt Hecklingen verzichtet auf neue Brücke

5.29 Uhr: Die von der Stadtverwaltung erarbeitete Vorlage sah vor, den alten Beschluss aufzuheben und den Fördermittelantrag bei der Investitionsbank zurückzuziehen.

Die Brücke auf dem Europaradweg R1 in Gänsefurth ist aufgrund ihres schlechten Zustandes gesperrt. Der Radverkehr wird daran vorbeigeleitet. (Foto: René Kiel)

Danach sollte dann ein neuer für das EU-Programm „Nachhaltige, multimodale Mobilität“ gestellt werden. Es ermöglicht, dieses Vorhaben mit einem Zuschuss von bis zu 90 Prozent in Angriff zu nehmen, sodass die Stadt bei einem Kostenansatz von derzeit 922.000 Euro Eigenmittel in Höhe von 224.689 Euro aufbringen müsste.