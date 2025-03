„SLK live“ heißt der Newsblog: Ein Nachrichtenticker, der alle Neuigkeiten aus dem ganzen Salzlandkreis zusammenführt. Egal, ob in Aschersleben, Bernburg, Staßfurt und Schönebeck: Wenn heute etwas passiert, lesen Sie es sofort auf dieser Seite.

Das ganze Salzland auf einen Wisch

Wer den Blog auf dem Handy oder Tablet aufruft und geöffnet lässt, hat mit einer Aktualisierung der Seite immer die frischesten Nachrichten aus dem ganzen Salzlandkreis auf dem Bildschirm. Was genau sich hinter dem Blog verbirgt, erfahren Sie hier.

Was war eigentlich gestern? Hier finden Sie den Newsblog von Montag, 17. März 2025.

Ob rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt oder rund um Schönebeck: Hier finden Sie im Ticker die wichtigsten Nachrichten von heute, Dienstag, 18. März 2025.

Das ist neu am Dienstag:

7.48 Uhr: In Belleben wird gerockt: Die Rocknacht Belleben geht in eine neue Runde. Am kommenden Samstag treten mehrere Bands im Kulturhaus auf.

Los geht es um 20 Uhr mit „Offzone“, gefolgt von „Sticky Strings“ ab 21.15 Uhr und „Zeitlos“ ab 22.30 Uhr. Den Abschluss bilden die Lokalmatadoren von „Grundrausch’n“ ab 23.45 Uhr.

Tickets sind ausschließlich online hier erhältlich.

Der Frühling zeigt sich auch an der Deko

6.53 Uhr: Der Frühling steht vor der Tür und pünktlich zum Saisonstart kann man sich in Aschersleben im Fallerslebener Weg 7 wieder Inspiration für die Dekoration von Haus und Garten holen.

Frühlingsverkauf bei Andrea Remitschka läuft. (Foto: Frank Gehrmann)

Passend zur Jahreszeit wird im Aremie-Showroom montags bis freitags von 13.30 bis 17.30 Uhr alles rund um Ostern und das erblühende neue Jahr gezeigt, das die eigenen vier Wände schöner macht.

Die eigene Sucht online bekämpfen

6.27 Uhr: Die Suchtberatungsstellen der Arbeiterwohlfahrt im Salzlandkreis sind nun auch digital und anonym erreichbar.

Alkoholsucht ist bundesweit und im Salzlandkreis das häufigste Problem in den Beratungsstellen (Symbolfoto: dpa)

Wie sich Suchtkranke online und anonym Hilfe holen können und warum so ein Angebot gerade in der Region so wichtig ist, erklären wir Ihnen hier.

Miese Luft und mehr Krebsfälle in Bernburg

6.16 Uhr: In Bernburg war in diesem Jahr die Luftqualität oftmals noch deutlich schlechter als in der Umgebung. Daten der Google-Tochter Breezometer zeigen, dass die Ursachen dafür auch in der Stadt selbst zu suchen sind.

Auch Holz- und Kohlefeuerungen tragen in den Wintermonaten zu einer schlechteren Luftqualität bei. (Symbolfoto: IMAGO)

Woher die miese Luft über Bernburg kommt und welche Folgen sie hat, lesen Sie hier.

Hecklingen hält sich bei Fördermitteln zurück

5.57 Uhr: Die Zurückhaltung der Stadt Hecklingen bei der Beantragung von Fördermitteln für Investitionen war auch Thema in den Sitzungen der Ortschaftsräten Hecklingen und Groß Börnecke.

Im Dorfgemeinschaftshaus in Groß Börnecke ist nicht nur das Parkett sanierungsbedürftig. Ungeachtet dessen wurde dort zünftig Karneval gefeiert. (Foto: René Kiel)

Dort stand die Sanierung des Parketts des Stadtsaales „Stern“ in Hecklingen und des Dorfgemeinschaftshauses in Groß Börnecke auf der Tagesordnung.