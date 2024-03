Alles, was im Salzlandkreis wichtig ist, erfahren Sie den ganzen Tag über bei SLK Live.

Was war eigentlich gestern? Hier finden Sie den Newsblog von Mittwoch, 5. März 2024.

Ob rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt oder rund um Schönebeck: Hier finden Sie im Ticker die wichtigsten Nachrichten von heute, Donnerstag, 7. März 2024:

Das ist neu am Donnerstag

6.31 Uhr: Wegen Software-Updates haben die Finanzämter im Land am heutigen Donnerstag ab 15 Uhr sowie ganztägig am Freitag, 8. März, geschlossen.

Auch die telefonische Auskunft zu konkreten Anliegen sei nicht möglich, heißt es in einer Mitteilung.

Mehr Platz für Bücherregale in Löderburg

6.23 Uhr: Im Haus I der Löderburger Grundschule ist ein Bereich des Spiel- und Gemeinschaftsraums verschönert worden. Dort, wo früher kleine Bücherregale standen, sind nun vier große, helle und weiße Regale zu finden. Gespendet und aufgebaut wurden sie vom Förderverein Grundschule und Kindertagesstätte Löderburg.

Mia (von links), Lilly, Pepe und Jette freuen sich über die neuen Bücherregale. Die wurden vom Förderverin der Schule gespendet und aufgebaut. (Foto: Lisa Kollien)

Auch wenn es noch etwas leer aussieht: Die Bücher kommen bei den Kindern gut an. Und sie können sich ihren Lesestoff auch mit nach Hause nehmen.

Neue PV-Anlagen sorgen für Ärger

6.08 Uhr: Zwischen Schönebeck und Magdeburg, auf einer Fläche von rund 220 Hektar, ist ein großer Solarpark geplant. Das Gebiet verteilt sich jeweils etwa zur Hälfte auf die Gemarkungen Schönebeck und Magdeburg.

Zwischen Schönebeck und Magdeburg ist ein großer Solarpark geplant. (Foto: dpa)

Investor Jörg Claus von der Sülzetaler Grundstücksgesellschaft will hier mit Photovoltaikanlagen Energie erzeugen. Doch die Eigentümer der Fläche sehen den Vorstoß kritisch, denn in die Planung wurden sie nicht einbezogen.

Gnade für einen Angeklagten

5.49 Uhr: Am dritten Verhandlungstag hat ein Schöffengericht in Bernburg das Urteil gegen einen 30-jährigen Mann gesprochen. Der einschlägig vorbestrafte Syrer muss nach einem nächtlichen Angriff im Juli 2022 mit einem Messer oder einer ähnlichen Stichwaffe auf einen heute 24-Jährigen vor einem Lokal in Bernburg nicht hinter Gitter, obwohl er zur Tatzeit unter Bewährung stand.

Am Amtsgericht Bernburg wurde am Dienstagnachmittag das Urteil gegen einen 30-jährigen Mann verkündet. (Foto: Engelbert Pülicher)

„Wir haben Gnade vor Recht ergehen lassen“, sagte der Vorsitzende Richter André Stelzner. Das Opfer hatte den aus einem geringfügigen Anlass erfolgten brutalen Angriff mit fünf Stichverletzungen im Rücken nur dank einer Notoperation überlebt.