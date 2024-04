Viele neue Bäume für Bernburg, viel Hilfe für die Ukraine und für die Ukrainer in Staßfurt, ein ganz besonders neuer Bürgermelder für Schönebeck: Hier im Ticker finden Sie die Nachrichten des Tages rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt und rund um Schönebeck.

Was war eigentlich gestern? Hier finden Sie den Newsblog von Mittwoch, 17. April 2024.

Ob rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt oder rund um Schönebeck: Hier finden Sie im Ticker die wichtigsten Nachrichten von heute, Donnerstag, 18. April 2024:

Das ist neu am Donnerstag:

7.06 Uhr: Ostrock im Museumshof: Der diesjährige Kultursommer im Museumshof Aschersleben wird am Sonntag, 26. Mai, um 17 Uhr mit einem Konzert des Duos „Capriccio“ und einem großen Stück Ostrock-Geschichte eröffnet.

Ostrock bringen Capriccio in den Museumshof in Aschersleben (Foto: Capriccio)

Karten gibt es in der Tourist-Information Aschersleben, unter der Nummer 03473/84 09 440 oder per E-Mail an info@aschersleben-tourismus.de.

Prozess um Armbrust-Angriff auf Polizistin

6.32 Uhr: Ein Mann aus Barby steht seit Mittwoch vor Gericht. Er soll mit einer Armbrust in Tötungsabsicht auf eine Polizistin gezielt haben.

Nur wegen eines Bedienfehlers soll die Beamtin unverletzt geblieben sein. Die ganze Geschichte vom ersten Verhandlungstag in Magdeburg lesen Sie hier.

Viele neue Bäume für Bernburg

6.17 Uhr: Die Stadt Bernburg schließt mit Baumspenden Allee-Wunden. Mit Hilfe von fast 30.000 Euro Spenden werden in der Stadt und auf dem Leauer Friedhof bis zum Monatsende 72 Bäume gepflanzt.

Vertreter der Stadtverwaltung und der Salzlandsparkasse bringen an der Kustrenaer Straße die ersten Baumpatenschaftsschilder an. (Foto: Engelbert Pülicher)

Welche Standorte dafür ausgewählt wurden, erfahren Sie hier.

Wie vergessen ist der Ukraine-Krieg in Staßfurt?

6.08 Uhr: Michael Körner ist seit über zwei Jahren für ukrainische Geflüchtete in Staßfurt einer der vielen Ansprechpartner.

Im tiefen Winter im Januar half Körner in Charkiw. (Foto: Michael Körner)

Obwohl er überregional aktiv ist, weiß er das Engagement in der Bodestadt ganz besonders zu schätzen. Was den 55-Jährigen trotz weniger werdender Spenden weiter motiviert, lesen Sie hier.

Neuer Bürgermelder für Schönebeck

5.57 Uhr: Schönebecks neuer Bürgermelder ist auf der Internetseite der Stadt online.

Online, via Smartphone oder Computer, können Schönebecker Probleme in der Stadt melden. Der sogenannte Bürgermelder "Sag's uns einfach" wurde jüngst überarbeitet. (Foto: Zacharie Scheurer/dpa-tmn)

Die neue Variante des Bürgermelders heißt „Sag’s uns einfach“ und steht den Schönebeckern nun zur Verfügung. Und sie macht die Stadt zur Pilotkommune.