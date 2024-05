SLK LIVE: DER Newsblog Das ist der Dienstag im Salzlandkreis

Der Bernburger Ruderclub setzt auf grüne Energie, in Barby wagt ein Industriemechaniker den Schritt zum Kindergärtner und in Staßfurt ist ein Bauende am Kaligarten noch lange nicht in Sicht: Im heutigen Ticker lesen Sie die Nachrichten des Tages rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt und rund um Schönebeck.