Dass die Glinder Lichtmess auch dem Nachwuchs Spaß macht, beweist der elfjährigen Anton. Er baut mit seinen Freunden an einem der 19 Umzugsbilder.

So entstehen die Umzugsbilder für die Lichtmess in Barby

Paul, Anton, Karl und Jakob sind mit die Jüngsten in Reihen der Lichtmessaktiven. Sie bauen auf dem Hof von Elke Franz.

Glinde. - Beispiel eins: „Die Vorfreude ist groß!“ Diesen Satz des elfjährigen Anton muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Damit meint der junge Glinder weder seinen Geburtstag, noch Weihnachten oder den Beginn der Winterferien. Die Vorfreude ist groß, weil am 1. Februar Lichtmess ist!