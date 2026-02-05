Theo ernährte sich von Stachelbeeren

Der 1946 in Magdeburg geborene und 2013 in Berlin verstorbene Komponist und Sänger Reinhard Lakomy wurde in seiner Anfangszeit durch einen Gnadauer Berufsmusiker inspiriert. Lakomy wäre jetzt 80 Jahre alt geworden.

Der Schönebecker Bäckermeister und Hobbymusiker Hansi Hildebrand (r.) besuchte Theo Lüddecke mehrfach im Gnadauer Altenheim. Beide schwelgten dann in musikalischer Erinnerung. Hier auf einem Foto von 2014.

Gnadau. - „Wenn du willst, kannst du ja mal eine Geschichte über jemanden schreiben, der Reinhard Lakomy beeinflusst hat“, meldete sich im Januar 2014 der Schönebecker Hobbymusiker Hansi Hildebrand am Telefon. Hildebrand (verstorben) war Bäckermeister und Hobby-Musiker in Schönebeck. Und ob ich wollte! Schließlich war Lakomy eine prägende Figur der DDR-Musikszene. Und noch dazu in Magdeburg geboren. Jetzt wäre er 80 geworden.