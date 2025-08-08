Für das kommende Jahr sind im Soziokulturellem Zentrum „Treff“ noch Termine frei. Gerne möchte der Treff junge Künstlern eine Bühne bieten, sich zu präsentieren

Schönebeck. - „Wir suchen Hobbykünstler, die ihre Bilder gern einmal der Öffentlichkeit zugänglich machen möchten. Egal ob sie es zum ersten Mal tun oder schon Erfahrung mit Ausstellungen haben“, kündigt Katja Michler vom Soziokulturellem Zentrum „Treff“ gegenüber der Volksstimme an. Eine Altersgrenze für die Künstler gibt es nicht, ergänzt Michler. In der Vergangenhiet haben schon einige Künstler im Treff ausgestellt.