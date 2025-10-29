Calbenser Schule stellt sich vor Viel Aufwand für nur zwei Stunden
Für Schulkinder steht bald die wichtige Frage auf dem Programm: wohin nach der Grundschule. Mit dem Tag der offenen Tür will das Schillergymnasium in Calbe punkten und lud Eltern, die auf der Suche nach der richtigen Schule nach dem Ende der Grundschulzeit ihrer Kinder sind, ein.
Calbe - Mit dem Tag der offenen Tür hat das Schillergymnasium kürzlich den Familien die Möglichkeit gegeben, mit ihren Kindern das Schulhaus zu erleben. In der vierten Klasse stellt sich für Schüler und Eltern die Frage, auf welcher Schule die Schullaufbahn fortgesetzt werden soll.