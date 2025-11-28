Schönebecks Stadträte bringen Änderungen im Doppelhaushalt der Stadt ein: Die Feuerwehrrente wird erhöht und der „Treff“ sowie Sportvereine profitieren. Doch nicht alle Vorschläge finden eine Mehrheit.

Die Stadtratssitzung brachte für den „Treff“ in Schönebeck gute Neuigkeiten hervor: Die Räte drückten höhere Zuschüsse für die Einrichtung durch. Auch für Sportvereine und Feuerwehrleute gibt es gute Nachrichten.

Schönebeck. - Wenn es ums Geld geht, wird nicht selten erbittert diskutiert. So war es auch Donnerstagabend auf der Stadtratssitzung in Schönbebeck. Hier bestand sogar im besonderen Maße Redebedarf, denn mit dem vorgestellten Doppelhaushalt für die Jahre 2026 und 2027 ging es um den finanziellen Fahrplan der Stadt für die nächsten zwei Jahre – und um ein Volumen von rund 170 Millionen Euro. Dabei standen Bürgerbudget, Feuerwehrrente sowie Förderungen für Sportvereine und den „Treff“ im Fokus der Debatte.