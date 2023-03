In der Kleingartenanlage Waldfrieden in Elbenau bei Schönebeck fühlt sich die Fachberaterin Janet Beran sehr gut aufgehoben. Seit gut einem Jahr übt sie diese Tätigkeit innerhalb des Verbandes aus. Dabei lernt sie selbst noch vieles dazu.

Janet Beran hängt die mitgebrachten Meisenknödel auf. In ihrem Garten hat sie auch ein Vogelhaus stehen. Die Facharbeiterin hat in dem Baum und an anderen Stellen in ihrem Garten Insektenhotels aufgebaut.

Elbenau - „Die Dunkelheit bremst mich aus“, beschreibt Janet Beran. An sechs Tagen in der Woche ist sie in der Elbenauer Kleingartenanlage Waldfrieden. Ein Name, der kaum passender sein kann. Direkt an einem Wald gelegen, ist wenig von der Hektik, der beiden Städte Magdeburg und Schönebeck zu spüren. Und das obwohl beide innerhalb eine kurzen Autofahrt schnell erreichbar sind.