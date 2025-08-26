Denkmal und Verkehrssicherheit Zwischen Denkmalfplege und Verkehrssicherheit: Für die Klostermauer in Plötzky, einem Ortsteil Schönebecks, wird die Balance gesucht
Die Grünpflege vor dem Denkmal nimmt nun konkretere Formen an. Doch Bäume und Sträucher vor der Mauer erfüllen einen wichtigen Zweck für den fießenden Verkehr.
26.08.2025, 14:18
Schönebeck. - „Das Kloster hatte eine wichtige Bedeutung für Plötzky“, verdeutlicht Martin Kütz, Ortsbürgermeister und Vorsitzender des Heimatvereins. Das Zisterzienserinnen-Klosters wurde 1210 gegründet und existiert seit 1578 nicht mehr, als es im Zuge der Reformation aufgelöst wurde.