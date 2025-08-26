Die Grünpflege vor dem Denkmal nimmt nun konkretere Formen an. Doch Bäume und Sträucher vor der Mauer erfüllen einen wichtigen Zweck für den fießenden Verkehr.

Zwischen Denkmalfplege und Verkehrssicherheit: Für die Klostermauer in Plötzky, einem Ortsteil Schönebecks, wird die Balance gesucht

Der Blick zur Klostermauer ist nicht überall gegeben.

Schönebeck. - „Das Kloster hatte eine wichtige Bedeutung für Plötzky“, verdeutlicht Martin Kütz, Ortsbürgermeister und Vorsitzender des Heimatvereins. Das Zisterzienserinnen-Klosters wurde 1210 gegründet und existiert seit 1578 nicht mehr, als es im Zuge der Reformation aufgelöst wurde.