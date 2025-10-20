weather regenschauer
  4. Feuer mit Millionenschaden: Bei Scheunenbrand in Egeln droht Explosion

Bei einem Scheunenbrand in Egeln gingen Stroh, Saatgut und Agrarmaschinen in Flammen auf. Auch eine Photovoltaik-Anlage. Schadenschätzung: 1,5 Millionen Euro.

Von Volker Müller 20.10.2025, 18:01
Die Lagerhalle für Saatgut und Stroh in Egeln ist vollständig ausgebrannt. Auf dem Dach war gerade eine PV-Anlage installiert worden. Foto: Volker Müller

Egeln. - Kurz nach Mitternacht, konkret um 0.06 Uhr, war für die Egelner Feuerwehrkameraden die Nachtruhe vorbei. Die Alarmierungsmeldung in der Nacht vom Sonntag zum Montag lautete: „Einsatz zu einem Mittelbrand. Es brennt ein landwirtschaftliches Gebäude.“