Da Konkretes über den Großeinsatz fehlte, brodelte in Cochstedt die Gerüchteküche. So viel ist klar: Polizei geht von illegaler Plantage aus – und ermittelt.

Die Polizei hatte am Sonntag in der Straße Am Weißen Tor in Cochstedt mit Unterstützung der Ortswehr einen Großeinsatz in einer ehemaligen Arztpraxis.

Hecklingen/Cochstedt - Die großangelegte Polizeiaktion vom Sonntag in Cochstedt sorgte auch gestern noch für Diskussionen im Ort – zumal sich die Polizei mit Informationen zu diesem Einsatz aus ermittlungstechnischen Gründen, wie es hieß, bedeckt hielt. Gestern bestätigte Tracy Hering, Pressesprecherin der Polizeiinspektion Magdeburg, der Volksstimme die Vermutung, dass sich in dem Haus Am Weißen Tor, in dem einstmals eine Arztpraxis bestand, eine Cannabis-Plantage befand. Die Ermittlungen laufen.