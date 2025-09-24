Güsten sieht sich gezwungen, eine Mühlenwipper-Brücke bei Warmsdorf aus Kostengründen zu sperren. Fachkundige Bürger hatten sie zusammengeschweißt.

Warum soll sie denn auf einmal weg? Das fragen sich diese drei Einwohner und kämpfen um „ihre“ Brücke über die Mühlenwipper. Das als ABM-Projekt geschaffene Bauwerk ist Teil eines idyllischen Rundwegs um Warmsdorf.

Warmsdorf/Güsten. - Brücken sind aktuell ein Reizwort. Sie waren es an der Wipper aber schon seit etwa zehn Jahren. Bis zwei kleinere Fußgängerbrücken – eine zwischen Amesdorf und Warmsdorf und die am Kowwerwehr Osmarsleben – sowie die beiden Straßenbrücken über die Wipper in Osmarsleben gebaut wurden.