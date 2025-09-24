Sicherheit und Kosten Bürger sauer: Brücke von Warmsdorfer Rundweg droht der Abriss
Güsten sieht sich gezwungen, eine Mühlenwipper-Brücke bei Warmsdorf aus Kostengründen zu sperren. Fachkundige Bürger hatten sie zusammengeschweißt.
24.09.2025, 06:08
Warmsdorf/Güsten. - Brücken sind aktuell ein Reizwort. Sie waren es an der Wipper aber schon seit etwa zehn Jahren. Bis zwei kleinere Fußgängerbrücken – eine zwischen Amesdorf und Warmsdorf und die am Kowwerwehr Osmarsleben – sowie die beiden Straßenbrücken über die Wipper in Osmarsleben gebaut wurden.