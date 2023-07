Daniel in der Löwengrube herzerwärmend in Staßfurt

Löwen spielten jetzt auch in der St.-Johannis-Kirche Leopoldshall eine Rolle - beim Musical „Daniel in der Löwengrube“.

Staßfurt - Löwen in der Kirche!? Nein, nichts für eine Schlagzeile, sondern „nur“ drei tatsächlich Mitwirkende beim Musical „Daniel in der Löwengrube“. Zum Abkühlen hätte sich ein Besuch der Leopoldshaller St.-Johannis-Kirche am Sonnabend auch nicht unbedingt gelohnt. So große Unterschiede mit der Außentemperatur gab es an diesem Tag nicht.

Herzerwärmend dagegen das Musical, welches offensichtlich großes Interesse nicht nur bei den Eltern der 15 Mitwirkenden fand. Die hatten ihre kleinen Sänger eine Woche lang tagsüber in die Obhut von Kantorin Birgit Wassermann und ihrer Helfer gegeben. Was in dieser einen Ferienwoche an Texten und Noten auch mit Kirchenmusikdirektor Sebastian Saß einstudiert wurde, war schon bemerkenswert, wie später außerdem Gemeindekirchenratsvorsitzender Peter Wassermann in seinem Dank betonte.

Wunderbar ausdrucksstark

Die sechs- bis 15-jährigen Sänger und Darsteller brachten die Bibelgeschichte von Daniel wunderbar ausdrucksstark zur Aufführung. Der Gemeindekirchenratsvorsitzende fand auch für die Helfer dankbare Worte, die im Hintergrund unter anderem täglich dafür sorgten, „dass alle satt und zufrieden waren“.

In der Fürbitte des knapp eine Stunde dauernden musikalischen Gottesdienstes fanden unter anderem „sichere Routen für die Schiffskonvois“ und „die Umkehr der Kriegsherren“ Platz.

Ein nächster Höhepunkt in Leopoldshall ist das Kirchenkino am Freitag, 1. September, 19 Uhr.